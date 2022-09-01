Полицейские пошли по полям: в Челябинской области уничтожили 30 гектаров «неправильной» зелени

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинской области подвели итоги операции «Мак-2022», в которой участвовали полицейские и пограничники.

Как рассказали в региональном ГУ МВД, удалось изъять 12 килограммов наркотиков растительного происхождения, в том числе 1,5 килограмма героина и 8 килограммов марихуаны. Уголовные дела о незаконном обороте запрещенных веществ возбудили в отношении 61 человека, еще 163 нарушителя привлекли к административной ответственности.

Вместе с сотрудниками местных администраций полицейские уничтожили заросли диких наркосодержащих растений на 29 гектарах. Еще от 0,8 гектаров конопли избавились совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ.

Вдобавок силовикам удалось поймать двух приехавших их Москвы иностранцев-наркосбытчиков. Мужчины 20 и 23 лет пытались спрятать в тайниках в Челябинской области 280 свертков героина. У них изъяли 540 граммов наркотиков. Сейчас оба закладчика под стражей.

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