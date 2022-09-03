В Магнитогорске разобрали крышу дома, чтобы спасти кошку, которая застряла между стенами

Перепуганная Буся вернулась домой, просидев два дня между стенами Фото: Мирон Талько

В Магнитогорске Челябинской области спасли кошку, которая угодила в плен между стенами домов. 31 августа двухлетняя Буся пропала из квартиры, и вся семья отправилась на ее поиски. Как это все происходило, КП-Челябинск рассказал внук хозяйки Буси.

— Я пошел искать ее на крыше супермаркета, который пристроен к дому. Увидел ее там, начал подходить, а она прыгнула в щель между домами, — поделился Мирон Талько. — Мы весь день пытались ее достать, разобрали крышу, убрали плитку. Внизу была стекловата, и кошка по ней ходила.

Достать Бусю в тот же день не получилось, поэтому спасательную операцию решили продолжить 1 сентября. На помощь пришли двое мужчин, Николай и Дмитрий, у которых с собой было оборудование для альпинистов. Дмитрия привязали на веревке и потихоньку спускали к кошке, но щель была слишком узкая, поэтому пролезть мужчина так и не смог.

— После этого мы решили продолбить дырку снизу дома, чтобы кошка оттуда смогла выбраться. Она сидела там неподалеку, но все равно не выходила. Мы уже собирались уезжать, и как раз в этот момент Буся прям близко была. Мама ее еще раз позвала, она вроде начала идти, потом снова упиралась. В конце концов ее получилось резко схватить и вытащить оттуда.

Спустя два дня заточения между стенами, перепуганная Буся вернулась домой.

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