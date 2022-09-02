Хуснуллин выделил почти 900 млн рублей на реконструкцию теплосетей в трех городах Челябинской области

После реконструкции теплосетей качество коммунальных услуг улучшится у более чем 367 тысяч человек Фото: Михаил ФРОЛОВ

Правительственная комиссия по региональному развитию под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина выделит Челябинской области 874 млн рублей на реконструкцию и модернизацию объектов теплоснабжения в Челябинске, Магнитогорске и Миассе. Об этом в пятницу, 2 сентября, сообщил губернатор Алексей Текслер.

— В ходе реализации проектов пройдет замена тепловых сетей Челябинска и Миасса, а также модернизация пиковой котельной в Магнитогорске. Общий объем финансирования составит 874 млн руб., из них 698,5 млн руб. – средства из Фонда национального благосостояния. Фондом ЖКХ проекты рассмотрены и одобрены, – рассказал Алексей Текслер.

В Челябинске и Миассе проектами будет предусмотрена реконструкция тепловых сетей протяженностью 4,5 км. В Магнитогорске на пиковой котельной, которая была введена в эксплуатацию в 1989 году, заменят котел мощностью 100 Гкал/ч.

Челябинск, Магнитогорск и Миасс являются лидерами по численности населения среди городов Челябинской области. По оценке регионального правительства, в результате реконструкции теплосетей качество коммунальных услуг улучшится у более чем 367 тысяч человек.

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