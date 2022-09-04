Фура сгорела до прибытия сотрудников МЧС Фото: Евгений Чернышов

Сегодня утром, 4 сентября, на трассе М-5 в Челябинской области сгорела фура. Это случилось неподалеку от реки Серазак в сторону Уфы.

Известно, что фура везла спецтехнику, которая не пострадала. А вот сам тягач сгорел до тла еще до прибытия сотрудников МЧС.

— По прибытии открытого горения не обнаружено, сильное задымление из моторного отсека. Ликвидировано, — уточнили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Что стало причиной пожара, будут выяснять специалисты. Сейчас движение на этом участке трассы свободное, пробок нет.

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