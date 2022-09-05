Оценят расходы и зарплаты: в Челябинской области аудиторы начали проверку в районной администрации

проверяющие обратят внимание на зарплаты и социальные выплаты Фото: Александр ГЛУЗ

Контрольно-счетная палата Челябинской области начала проверку в администрации Каслинского района.

Аудиторы собираются проследить за широким кругом расходов. Они оценят траты на реализацию нацпроектов, госзакупки, соцзащиту жителей, строительство, благоустройство и спорт, расходы на зарплаты бюджетников и сотрудников администрации. Кроме того, инспекторы проследят за исполнением районного бюджета и тем, как в нем использовали поступления их региональной казны.

Как уточнили в пресс-службе КСП, проверка не экстренная она была запланирована заранее и включена в график на 2022 год.

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