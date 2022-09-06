Помогли коровы: в Челябинской области фермер незаконно получил 800 тыс. рублей из бюджета

Фермера заподозрили в подтасовке документов о покупке коров Фото: Виталий КАРНАУХ

В Агаповском районе сельского бизнесмена обвиняют в мошенничестве. Полицейские уверены, что он безосновательно получил из региональной казны субсидии на 800 тыс. рублей.

— Руководитель фермерского предприятия, предоставил в министерство сельского хозяйства недостоверные сведения о закупке нескольких десятков коров, — рассказали в региональном ГУ МВД.

Именно поддельные документы помогли получить субсидию. Теперь в отношении индивидуального предпринимателя возбудили уголовное дело. За мошенничество фермеру грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

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