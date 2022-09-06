В Челябинской области задержали курьера, забиравшего у пенсионеров деньги по наводке телефонных мошенников

Участника мошеннической схемы задержали сразу после получения денег Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Полицейские задержали в Коркино 24-летнего курьера, который забирал деньги у обманутых по телефону пенсионеров. Он являлся участником мошеннической схемы «ваш родственник попал в ДТП». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Задержанный житель Коркино рассказал, что через мессенджер нашел «работодателя», который давал ему инструкции, как действовать, называл время и адрес, а также куда идти. Завершив работу, он должен был перечислить деньги на указанные собеседником счета, оставив себе 5% от общей суммы в качестве вознаграждения.

Мужчина, действуя по инструкции, прибыл на адрес и забрал у 90-летней пенсионерки пакет, в котором хранились 100 тысяч рублей. Однако прямо в подъезде был задержан полицейскими.

— Молодой человек осознавал, что совершает противоправное деяние и забирает похищенные деньги, действуя по указанию своего «куратора», он представлялся обозначенным для него именем и произносил заранее выученный текст, а также предпринял меры, чтобы его не смогли узнать по записям камер видеонаблюдения, — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело о мошенничестве. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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