На трассе М-5 в Челябинской области образовалась многокилометровая пробка

Фото: Трасса М5 Уфа - Челябинск / Vk.com

На трассе М-5 в Челябинской области вечером 6 сентября образовалась многокилометровая пробка. Автомобилисты тратят в среднем около получаса, чтобы проехать участок дороги возле города Миасс.

— Возле Миасса организовано реверсивное движение, срезают асфальт, — делятся водители в соцсетях.

Источник: Яндекс.пробки

Автомобилисты рекомендуют объехать участок автодороги через город, а потом вернуться обратно на трассу. По их словам, пробка образовалась еще днем.

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