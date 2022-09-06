На трассе М-5 в Челябинской области образовалась многокилометровая пробка

Фото: Трасса М5 Уфа - Челябинск / Vk.com
На трассе М-5 в Челябинской области вечером 6 сентября образовалась многокилометровая пробка. Автомобилисты тратят в среднем около получаса, чтобы проехать участок дороги возле города Миасс.
— Возле Миасса организовано реверсивное движение, срезают асфальт, — делятся водители в соцсетях.
Источник: Яндекс.пробки
Автомобилисты рекомендуют объехать участок автодороги через город, а потом вернуться обратно на трассу. По их словам, пробка образовалась еще днем.
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