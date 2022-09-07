В Челябинске эвакуировали Образовательный центр №2

Фото: Интерсвязь

В Челябинске школьников и педагогов по тревоге вывели на улицу из Образовательного центра №2 на пересечении улиц Бейвеля и Скульптора Головницкого. Горожане заметили рядом со зданием школы машины экстренных служб: пожарных, полиции, скорой помощи. В региональном ГУ МЧС сообщили, что никаких происшествий в ОЦ №2 не было: в школе проводили учения.

Учебную эвакуацию сняла камера наружного наблюдения. Школьное здание начали покидать около 12:05. Следующие десять минут ученики выстраивались шеренгами на площади, а около 12:30 начали расходиться.

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