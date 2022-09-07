«Я взрослая, уезжаю в Москву»: в Златоусте сняли с поезда пропавшую из дома 17-летнюю девушку

Далеко уехать челябинка не успела Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Челябинской области разыскали сбежавшую из дома 17-летнюю девушку. Она пыталась уехать в Москву, но добраться смогла только до Златоуста.

Девушка утром ушла из дома и никак не возвращалась, на телефонные звонки не отвечала. Встревоженная мать обратилась в полицию. Сотрудники МВД быстро выяснили, что несколькими днями раньше юная челябинка купила билет на поезд до Москвы. Поезд уже отправился в путь, но транспортные полицейские Златоуста, получив сообщение от челябинских коллег, встретили состав и заглянули в вагон. Девушке пришлось прервать путешествие и выйти с ними на перрон.

— Инспекторам по делам несовершеннолетних путешественница объяснила, что решила ненадолго уехать в Москву, так как считает себя взрослой и может самостоятельно принимать решения, — рассказали в региональном линейном управлении транспортной полиции.

В МВД беглянку достаточно взрослой не посчитали. После профилактической беседы девушку передали матери.

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