В Челябинской области в три раза увеличат выплаты детям-инвалидам

Родители также могут получить вместе денег сертификаты номиналом до 100 тысяч рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

С 1 января 2023 года в Челябинской области в три раза увеличат сумму компенсации за самостоятельно оплаченные услуги по реабилитации детей-инвалидов. Также вместо денежных средств родители смогут получать сертификаты, стоимость которых будет доходить до 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Потратить сертификат (или получить компенсацию) можно на медицинскую реабилитацию, отдых и оздоровление, физкультурно-оздоровительные мероприятия, адаптивный спорт, социально-педагогические и социально-психологические услуги, — рассказали в областном правительстве.

Новый законопроект, подготовленный министерством социальных отношений по поручению губернатора Алексея Текслера, уже был внесен в Законодательное Собрание Челябинской области. В настоящее время максимальный размер выплаты детям-инвалидам составляет 28,7 тыс рублей.

Отметим, что право на меру соцподдержки имеет один из родителей (или иной законный представитель) на каждого проживающего с ним ребенка-инвалида не более одного раза в год. На эти цели в региональном бюджете предусмотрено порядка 90 миллионов рублей ежегодно.

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