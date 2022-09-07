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Общество7 сентября 2022 12:11

В Челябинской области в три раза увеличат выплаты детям-инвалидам

В бюджете региона предусмотрено порядка 90 млн рублей на эти цели
Ян Стоев
Ян Стоев
Родители также могут получить вместе денег сертификаты номиналом до 100 тысяч рублей

Родители также могут получить вместе денег сертификаты номиналом до 100 тысяч рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

С 1 января 2023 года в Челябинской области в три раза увеличат сумму компенсации за самостоятельно оплаченные услуги по реабилитации детей-инвалидов. Также вместо денежных средств родители смогут получать сертификаты, стоимость которых будет доходить до 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Потратить сертификат (или получить компенсацию) можно на медицинскую реабилитацию, отдых и оздоровление, физкультурно-оздоровительные мероприятия, адаптивный спорт, социально-педагогические и социально-психологические услуги, — рассказали в областном правительстве.

Новый законопроект, подготовленный министерством социальных отношений по поручению губернатора Алексея Текслера, уже был внесен в Законодательное Собрание Челябинской области. В настоящее время максимальный размер выплаты детям-инвалидам составляет 28,7 тыс рублей.

Отметим, что право на меру соцподдержки имеет один из родителей (или иной законный представитель) на каждого проживающего с ним ребенка-инвалида не более одного раза в год. На эти цели в региональном бюджете предусмотрено порядка 90 миллионов рублей ежегодно.

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