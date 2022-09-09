Остановились на границе с болотом: спасатели выручили заблудившихся в лесу под Миассом девушек

Девушки отправились в лес за грибами. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Две девушки приехали к родственникам в поселок Михеевка под Миассом. Подруги пошли в лес за грибами, как делают это каждый год. Но в какой-то момент поняли, что заблудились, и испугались. Тем более сотовая связь там не ловила.

Девушки догадались позвонить в единую дежурно-диспетчерскую службу. 112 ловит даже там, где нет связи. Диспетчер соединила их со спасателями Миасского отряда. Сотрудники ПСС спросили у девушек, где они находятся, в каком направлении шли и дистанционно помогли найти на смартфоне точные координаты.

− Всегда просят ждать эвакуации, не сходя с места. Обычно люди уходят и начинают еще глубже зарываться в лес. А девушки остановились и ждали на этой точке спасателей, − рассказали в пресс-службе ПСС Челябинской области.

Девушки остановились вовремя – как оказалось, они притормозили перед болотом. Еще пара шагов и все могло закончиться трагично. Пока ждали, девушки разожгли небольшой костер и погрелись.

Буквально через час приехали спасатели и на квадроциклах довезли девушек до дороги. Там у них стояли машины.

Если хотите отправиться за грибами в лес, обязательно возьмите с собой перекус, воду, теплые вещи и спички. Также спасатели советуют не ходить одному в неизвестные места. Лучше взять с собой проводника или хотя бы спросить у местных приметные места.

− Постарайтесь не звонить родственникам. Когда выходите, говорите, куда идете и когда планируете вернуться. А когда потерялись, звонить нужно только спасателям. Рассказывая всем окружающим и друзьям, что заблудились, вы тратите зарядку на телефоне. И потом спасатели не смогут с вами связаться, − добавили в пресс-службе ПСС Челябинской области.

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