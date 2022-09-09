В Челябинске ограничат продажу алкоголя в День города

Продажу алкоголя запретят вечером в крупных торговых сетях Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Челябинске во время празднования Дня города ограничат продажу алкогольных напитков. Изменения коснутся торговли не только в центре, но и в других районах. Мэрия города уже разослала письма крупным торговым сетям с просьбой ввести временный мораторий.

Купить алкоголь нельзя будет 10 сентября с 18:00 до 23:00. Как и обычно, основные ограничения коснутся мест, где проходят массовые гуляния – Кировка, площадь Революции, улица Цвиллинга и их окрестности.

В этом году празднование Дня города растянется на две недели: с 3 по 18 сентября. Главные концерты с участием Анны Асти, Государственного симфонического оркестра, солистов Большого и Мариинского театров состоятся 10 сентября. На эту же дату намечен 12-минутный фейерверк. С афишей можно ознакомиться по ссылке.

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