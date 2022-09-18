Полицейские накрыли наркопритон в Металлургическом районе Челябинска

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

На улице Румянцева в Металлургическом районе Челябинска полицейские накрыли наркопритон. 44-х летняя хозяйка была ранее судима и регулярно впускала к себе наркозависимых для употребления запрещенных веществ.

В квартире сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по Челябинску нашли предметы для употребления наркотиков: трубки и стеклянную колбу со следами нагара. При этом хозяйка сама долгое время является наркозависимой.

Фото: УВД Челябинска.

— На момент задержания в квартире было три человека, — сообщает пресс-служба городского УВД. — Они понесут административную ответственность за потребление наркотических средств без назначения врача.

На хозяйку наркопритона завели уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ (Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Пока ей назначена обязательная явка, но грозит лишение свободы на срок до 4 лет.

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