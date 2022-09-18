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Происшествия18 сентября 2022 10:31

Полицейские накрыли наркопритон в Металлургическом районе Челябинска

На момент операции в квартире употребляли запрещенные вещества три человека
Ольга ЩАПИНА

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

На улице Румянцева в Металлургическом районе Челябинска полицейские накрыли наркопритон. 44-х летняя хозяйка была ранее судима и регулярно впускала к себе наркозависимых для употребления запрещенных веществ.

В квартире сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по Челябинску нашли предметы для употребления наркотиков: трубки и стеклянную колбу со следами нагара. При этом хозяйка сама долгое время является наркозависимой.

Фото: УВД Челябинска.

Фото: УВД Челябинска.

— На момент задержания в квартире было три человека, — сообщает пресс-служба городского УВД. — Они понесут административную ответственность за потребление наркотических средств без назначения врача.

На хозяйку наркопритона завели уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ (Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Пока ей назначена обязательная явка, но грозит лишение свободы на срок до 4 лет.

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