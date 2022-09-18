В Металлургическом районе Челябинска загорелась шиномонтажка со столовой

Фото: Подслушано ЧМЗ/vk.com

В Челябинске улице на 60 лет октября загорелась здание, где находится шиномонтажка и столовая. Огонь вспыхнул на площади 80 квадратных метров. Как сообщили в МЧС по Челябинской области, загорелся утеплитель под отделочными панелями.

По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание внешнего кабеля.

Чтобы ликвидировать огонь, на место прибыли 4 пожарные машины и 16 человек личного состава. Здание было нежилым, обошлось без пострадавших.

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