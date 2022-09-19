Вывесили на улице штаны без разрешения: в Челябинске оштрафовали торговцев-нелегалов

Продавцы предлагали прохожим штаны, шапки и другие предметы одежды. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинске обнаружили пять площадок, где нелегально продавали различные товары. Совместный рейд по городским улицам устроили полицейские и представители мэрии.

— В Ленинском, Калининском и Курчатовском районах выявлено пять мест, где торговля велась с нарушениями, — сообщили в региональном ГУ МВД.

В отношении уличных торговцев составили сразу семь протоколов о предпринимательской деятельности без лицензии, а также о нарушении в области благоустройства. Владельцев торговых точек, самовольно выставивших на улицы столы с товарами, оштрафуют на суммы от 500 до 50 тыс. рублей.

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