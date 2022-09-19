Неужели успеют? В Челябинске до конца недели обещают заасфальтировать улицу Худякова

Тротуарами и освещением займутся только после того, как доделают проезжую часть Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске до 26 сентября рассчитывают уложить асфальт на участке улицы Худякова, где идет ремонт. Об этом на совещании в мэрии сообщил замглавы города по дорожному хозяйству Андрей Ксензов.

По его словам, сейчас рабочие завершают укладку нижних слоев асфальтобетона. Работу ведут в круглосуточном режиме, и на ее окончание потребуется еще одна ночь.

— Со следующих суток начнем укладывать верхний слой асфальтобетона, — пообещал Андрей Ксензов. — Потребуется два-три дня, чтобы уложить весь асфальтобетон от Плотины до тропы здоровья. От троп здоровья до улицы Лесопарковой закончим уширение, думаю, что к концу недели верхние слои асфальтобетона там уложим.

Андрей Ксензов уточнил, что на асфальтировании проезжей части работа не закончится. Необходимо будет еще обустроить тротуар и установить фонари.

— Но основные усилия будут направлены на обеспечение проезда, — подчеркнул замглавы города.

— Эта задача и стоит, —одобрила мэр Наталья Котова. — Пока дожди редко бывают, нужно максимально работы закончить на этом участке.

Напомним, улицу Худякова в Челябинске расширяют с четырех до шести полос. Работы планируют завершить в 2023 году, сейчас переделывают участок рядом с Шершневским водохранилищем. С самого начала дорожное строительство пошло не по плану: работы застопорились из-за выкопанных в неожиданном месте инженерных сетей.

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