В Челябинске выбрали подрядчика для строительства ФОКа по тхэквондо

Здание должны построить к ноябрю 2023 года. Фото: мэрия Челябинска

Администрация Челябинска нашла подрядчика для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса по направлению тхэквондо. Начальная цена контракта составляла 131,5 млн рублей, но победителю торгов ООО СПК «СВОД» удалось снизить эту сумму до 112,4 млн рублей. Информация об итогах аукциона появилась на официальном портале Госзакупок.

Согласно технической документации, возводить ФОК будут в сквере по улице Молодогвардейцев на участке площадью 4 тыс. кв. м. Высота здания варьируется от двух до трех этажей. В нем планируется разместить спортивные и тренажерные залы, конференц-зал, гардероб, душевые, туалеты, а также медицинские и административные помещения. Общая площадь здания составит 2,2 тыс. кв. м. По расчетам проектировщиков, в ФОКе смогут заниматься до 330 спортсменов ежедневно. Завершить работы планируется в ноябре 2023 года.

Отметим, что после жалобы в УФАС электронный аукцион временно приостанавливали. Фирма «МД-Консалтинг» из Тольятти оспорила требование об обязательном наличии лицензии у подрядчика. В антимонопольном ведомстве изучили жалобу, но признали ее необоснованной.

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