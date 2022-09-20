В Челябинской области дорожный рабочий ударил мужчину ножом за замечание

Вахтовик прятался в лесу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области задержали дорожного рабочего-вахтовика. Его подозревают в вооруженном нападении на жителя Ашинского района.

Как рассказали в региональном ГУ МВД, вахтовик пьяным пришел в общежитие, где занимал комнату. Работница общежития отказалась впускать нетрезвого постояльца в здание. Разгорелся спор.

По коридору общежития как раз проходил 47-летний мужчина. Он сделал замечание приезжему рабочему. Вахтовик обиделся. В итоге мужчины вышли на свежий воздух, чтобы выяснить отношения, но в завязавшейся потасовке победил вахтовик. У него оказался с собой нож, мужчина ударил им противника, а затем сбежал.

Пострадавшего увезли в больницу. А подозреваемого через несколько часов разыскал в лесу участковый уполномоченный.

В отношении рабочего возбудили уголовно дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Пока что мужчина находится в изоляторе временного содержания.

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