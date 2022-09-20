В Аргаяшском районе Челябинской области достроили новую дорогу и готовятся сдать ФОК

Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил несколько социальных объектов Аргаяшского района. В селе Кулуево глава региона осмотрел построенный газопровод. Затем Алексей Текслер посетил физкультурно-оздоровительный комплекс села, открывшийся после капитального ремонта. Спортивный объект включает в себя тренажёрный зал, фитнес-зал и игровой зал. На территории ФОКа расположена хоккейная коробка.

Также глава региона осмотрел участок отремонтированной дороги Кулуево – Аргаяш, который является частью маршрута, идущего параллельно федеральной трассе М-5 «Урал» от Челябинска до Чебаркуля. В настоящее время подрядчиком работы выполняются опережающими темпами.

В ходе поездки губернатор ознакомился с текущим этапом строительства ФОКа с плавательным бассейном в Аргаяше. Финансирование идет за счет средств областного и муниципального бюджетов.

Глава региона поставил задачу завершить все работы к 1 мая 2023 года.

— В целом Аргаяшский район развивается, — резюмировал Алексей Текслер. Уверен, что те заделы, которые сегодня есть, и перспективные проекты — строительство нового детского сада в Аргаяше и в Кулуево, объекты по благоустройству — будут реализованы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru