Челябинская гимнастка с синдромом Дауна поборется за награды на соревнованиях в Германии

Фото: ВОРДИ Челябинская область

Гимнастка с синдромом Дауна из Челябинска Арина Кутепова прошла отбор на шестнадцатые Всемирные игры, которые состоятся в 2023 году в Германии. Она поборется за медали на престижных международных соревнованиях, куда приедут тысячи спортсменов с ментальными нарушениями, аутизмом, синдромом Дауна.

Как сообщают в благотворительном фонде «Синдром любви», Арина — первая в России гимнастка с синдромом Дауна, получившая звание мастера спорта. В коллекции спортсменки уже множество наград. Она дважды становилась лучшей на Всемирных играх Специальной Олимпиады, многократно побеждала на чемпионатах мира.

По словам мамы Арины, девочка с четырех лет заинтересовалась гимнастикой, а уже в шесть твердо решила, что сама станет заниматься спортом. И никому не позволила себя разубедить. Как-то раз будущая чемпионка пришла в зал, где тренировались одни юноши. Тренер попытался выдворить ее с занятия, но Арина залезла на шведскую стенку и провисела там до конца тренировки, доказывая серьезность своих намерений.

В будущем Арина Кутепова надеется помочь другим детям проложить дорогу к спортивным достижениям. Год назад гимнастка поступила в педагогический колледж и учится на учителя физкультуры.

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