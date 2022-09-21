Уже больше 13 тыс. человек болеют Covid-19 в Челябинской области

Уже больше 365 тыс. человек в Челябинской области заболели коронавирусом
Фото: Валентина ВАГАНОВА
За последний день в Челябинской области диагностировали коронавирус у 1096 человек, том числе у 91 школьника. Накануне зарегистрировали на 59 меньше новых заболевших.
По данным регионального министерства здравоохранения к 21 сентября, от Covid-19 лечатся 13 057 южноуральцев.
За сутки от ковидной пневмонии умерли три пациента.
А за все время с начала пандемии в регионе насчитали уже 365 691 подтвержденный случай заболевания коронавирусом.
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