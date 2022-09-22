В Челябинске после открытия нового сквера пришлось дополнительно нарисовать три зебры

Фото: администрация Челябинска
В Челябинске открыли три новых пешеходных перехода на улице Академика Королева. Все они находятся неподалеку от нового сквера. Светофоров на переходах нет, но дорожную разметку нанесли, а необходимые знаки установили.
Как сообщили в мэрии Челябинска, обустроить переходы попросили жители Тополиной Аллеи, которые хотят безопасно добираться до новой зоны отдыха.
— Общественное пространство пользуется огромной популярностью у жителей, особенно у детей, которым полюбились площадки и пешеходный фонтан, — признали в мэрии.
До сквера стало удобней добираться также со стороны улиц Братьев Кашириных. На ней оборудовали дополнительный пешеходный переход со светофором.
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