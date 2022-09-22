В центре Челябинска 23 сентября ограничат движение из-за митинга-концерта

Движение ограничат с раннего утра
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Челябинске в пятницу 23 сентября ограничат движение на двух улицах. Как предупредили в мэрии, проезд закроют из-за митинга-концерта под названием «Своих не бросаем». Мероприятие состоится в парке имени Гагарина.
Начало концерта с участием Дмитрия Харатьяна, ВИА «Ариэль» и региональных творческих коллективов намечено на 14:30. Но проезд закроют уже с 6:00 23 сентября.
Движение будет ограничено на участке улицы Коммуны от пересечения с улицей Энгельса до 2-го Институтского переулка.
Кроме того, закроют отрезок улицы Энтузиастов между перекрестками с улицей Коммуны и проспектом Ленина.
Вдобавок автомобилистов перестанут пускать на парковки возле памятника Курчатову и во 2-ом Институтском переулке.
Ограничения обещают снять после завершения митинга. В анонсе мэрии говорится, что концерт продлится до 17:00.
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