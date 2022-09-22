«Этот запах даже видно»: челябинцы жалуются на смог, режим НМУ продлили до вечера пятницы

Над городом зависла дымка Фото: Ирина ФАДЮШИНА

В Челябинске продлили действие предупреждения о неблагоприятных метеоусловиях до 19:00 пятницы 23 августа. Режим НМУ в городе не прекращается с 18 сентября.

Как сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе региона, вредным примесям мешают рассеиваться в атмосфере слабый ветер и ночная инверсия воздушных потоков.

На дымку и неприятный запах жалуются жители северо-запада и Центрального района.

— На улице тепло, но приходится держать окна закрытыми и гонять домашний очиститель воздуха на больших оборотах, — пожаловался читатель КП-Челябинск Никита. — Уже и форточки не открываем для проверки, в окно заметно, что дым над городом висит. Это такой запах, который не просто носом чувствуешь, его даже невооруженным глазом видно!

По данным Единой системы мониторинга атмосферного воздуха, уровень загрязнения сероводородом в Челябинске с 17 сентября стабильно растет. 22 сентября вплотную приблизилось к уровню предельно допустимой концентрации содержание взвешенных микрочастиц.

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