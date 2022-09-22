В Магнитогорске выставили на продажу автовокзал с парковкой за 15 млн рублей

Площадь здания составляет 300 квадратных метров. Фото: Avito.ru

Одноэтажное здание автовокзала с парковкой на 100 мест выставили на продажу в Магнитогорске Челябинской области. За объект собственник просит 15 млн рублей. Объявление появилось на сайте Avito.

— Подходит под любой вид деятельности: склад, офисы, торговое помещение, производство, общепит, гостиница, автосервис, — говорится в объявлении.

Собственник отметил, что автовокзал был построен в 2014 году. При этом само здание имеет прочный фундамент, так как планировалась сделать всего три этажа. Продавец также отметил, что рядом находятся конечные остановки общественного транспорта и торговый комплекс «Континент».

Автовокзал является частной собственностью, его общая площадь составляет 300 квадратных метров. Само здание оснащено центральными коммуникациями. Объект находится на улице Вокзальная 31/1.

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