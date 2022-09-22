Губернатор Челябинской области призвал южноуральцев проверять информацию в соцсетях

Алексей Текслер поручил координировать информационную работу в регионе. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал южноуральцев получать информацию из официальных источников и осторожно относиться к новостям в соцсетях. По словам главы региона, сейчас распространяется много фейков, которые направлены на запугивание людей.

— Обращаюсь ко всем жителям региона, прошу всех ориентироваться на официальную информацию органов власти, военных комиссариатов, не верить фейкам и непроверенным сообщениям в социальных сетях, телефонным звонкам. Возможна активизация мошенников, которые под видом «решал» будут предлагать свои услуги, — заявил Алексей Текслер.

Губернатор обсудил проблему с руководством силовых структур. Была поставлена задача координировать информационную работу в регионе.

Напомним, 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Министр обороны Сергей Шойгу добавил, что для участия в спецоперации планируется призвать 300 тысяч резервистов. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер тоже выступил с обращением и призвал южноуральцев сплотиться.

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