Любимое место отдыха: из Изумрудного карьера в Челябинске выловили 5 мешков бутылок и дорожный знак

Фото: минэкологии Челябинской области

В Челябинске волонтеры занялись очисткой Изумрудного карьера. У водоема летом любят отдыхать многие горожане, но не все догадываются, что скрывается под чистой с виду водой. Всего за 40 минут водолазам удалось собрать на дне пять мешков пластиковых бутылок, автопокрышки, детали машин, трубы и кастрюлю. Оказалось, что кто-то даже утопил в карьере дорожный знак.

Как сообщили в пресс-службе регионального министерства экологии, очисткой водоема занималась общественная организация «Детские и молодежные социальные инициативы». Волонтеры не просто ныряют в южноуральские водоемы, чтобы очистить их от накопившегося мусора, а работают с современными технологиями. Добровольцы сумели получить грант, чтобы приобрести подводный дрон и эхолот для обследования глубин, а также набор лодок и сапбордов.

— Теперь сможем проводить более эффективный мониторинг перед работами, качественную фото- и видеофиксацию, составлять карты водоемов в формате 3D, – рассказал президент «ДИМСИ» Павел Бубенков.

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