В Челябинске пройдет первый фестиваль колокольного звона «ЗвонЧе»

В Челябинске и ближайших поселениях пройдет целый праздник колокольного звона. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В это воскресенье, 25 сентября, в Челябинске пройдет фестиваль «Звонче». Около десятка звонарей посетят разные колокольни, обменяются опытом и порадуют звоном всех желающих.

Начнут праздник в 10.45. Звонари встретятся в Свято-Симеоновском кафедральном соборе по адресу Кыштымская, 32. Потом концерт переместится в Богоявленский мужской монастырь − Пятая Электровозная, 5А. Похожий концерт пройдет и в центре Челябинска – в храме святителя Василия Великого. Там встреча состоится в 13.00.

А потом звонари отправятся в муниципалитеты. В 14.30 колокольный звон можно будет услышать в храме Петра и Февронии в Старокамышинске. В 16.00 в храме поселка Сосновка.

Завершат фестиваль «ЗвонЧе» в челябинском храме Георгия Победоносца. По адресу Жукова, 30.

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