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Общество26 сентября 2022 5:16

В Челябинске отопительный сезон начнут 26 сентября

Мэр Наталья Котова поручила включить батареи
Елена КОЛЧИНА
Чтобы батареи во всех домах разогрелись, потребуется несколько дней

Чтобы батареи во всех домах разогрелись, потребуется несколько дней

Фото: Александр ГЛУЗ

В Челябинске в 2022 году отопительный сезон стартует 26 сентября. Начать его поручила мэр Наталья Котова.

— С сегодняшнего дня всем теплоснабжающим организациям осуществить отпуск тепловой энергии всем потребителям, — уточнила глава города на совещании в администрации Челябинска.

Наталья Котова добавила, что обычно на запуск и настройку системы отопления требуется не менее двух-трех дней.

— До конца недели теплоноситель будет подан всем потребителям. Ежедневно будем контролировать процесс подключения, — пообещал вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов.

По его словам, на прошлой неделе в Челябинске включали отопление социальных объектов по индивидуальным заявкам. К 23 сентября начали обогрев 9 школ и 164 детских садов.

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