В Челябинске отопительный сезон начнут 26 сентября

Чтобы батареи во всех домах разогрелись, потребуется несколько дней Фото: Александр ГЛУЗ

В Челябинске в 2022 году отопительный сезон стартует 26 сентября. Начать его поручила мэр Наталья Котова.

— С сегодняшнего дня всем теплоснабжающим организациям осуществить отпуск тепловой энергии всем потребителям, — уточнила глава города на совещании в администрации Челябинска.

Наталья Котова добавила, что обычно на запуск и настройку системы отопления требуется не менее двух-трех дней.

— До конца недели теплоноситель будет подан всем потребителям. Ежедневно будем контролировать процесс подключения, — пообещал вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов.

По его словам, на прошлой неделе в Челябинске включали отопление социальных объектов по индивидуальным заявкам. К 23 сентября начали обогрев 9 школ и 164 детских садов.

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