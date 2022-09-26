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Общество26 сентября 2022 9:44

В Челябинске полицейские помогли довезти до больницы 3-летнего малыша с травмой головы

Ребенку вовремя оказали медицинскую помощь
Елена КОЛЧИНА
Ребенок пострадал во время игры

Ребенок пострадал во время игры

Фото: Мария АНАНОВА

В Челябинске полицейские помогли матери и ее трехлетнему сыну вовремя добраться до больницы. Ребенок во время игры случайно ударился головой, и мать везла его в больницу, но боялась застрять в пробке или свернуть не туда. Женщина попросила помощи у дежуривших на Бродокалмакском тракте инспекторов ДПС.

Как рассказали в региональном ГУ МВД, Дулат Тюменов и Дмитрий Сычев не бросили мать на дороге. Они включили сирену и на служебном автомобиле проводили машину семьи до больницы. По пути они созвонились с медиками и попросили встречать маленького пациента.

В итоге мальчику вовремя оказали помощь, теперь его здоровью ничто не угрожает.

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