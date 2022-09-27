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Происшествия27 сентября 2022 11:21

Вспыхнул на ходу: сгоревший грузовик заблокировал движение на трассе М-5 в Челябинской области

В Челябинской области на трассе М-5 сгорел грузовик
Елена КОЛЧИНА
Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

В Челябинской области ночью 27 сентября сгорел грузовик MAN. Машина вспыхнула на ходу на 1577-м километре трассы М-5, в Ашинском районе.

Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, за рулем был 40-летний житель Курганской области. Он успел вовремя эвакуироваться и не пострадал. Причины возгорания пока выясняют.

Сгоревшая машина перегородила дорогу на сложном участке: рядом расположены спуски, подъемы, изгибы трассы. Вдобавок движение, несмотря на поздний час, было интенсивным.

Сотрудникам ГИБДД пришлось открыть объезд через параллельно строящуюся дорогу. Убрать остов грузовика с проезде части удалось только спустя три часа после пожара, в 4:20.

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