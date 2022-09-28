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Общество28 сентября 2022 12:02

Челябинск получит финансирование для строительства кампуса мирового уровня

Деньги будут заложены в бюджете на 2023-25 годы
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Новый кампус мирового уровня появится в Челябинске

Новый кампус мирового уровня появится в Челябинске

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске в ближайшие годы может появиться новый кампус мирового уровня. Его создание обсудили губернатор региона Алексей Текслер и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. В настоящий момент уже готовы соглашения по реализации проекта, сейчас идет разработка и расчет сметы.

— На следующей неделе мы подписываем концессионное соглашение, — заявил Текслер.

Известно, что Челябинская область получила гарантийное письмо, согласно которому в регион поступят средства на строительство кампуса. Деньги будут заложены в бюджете на 2023-2025 годы. В какие сроки его планируют построить и открыть, пока неизвестно.

— Кампус полностью защищен в тех объемах, которые запланированы, — заверил Валерий Фальков.

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