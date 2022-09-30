В Челябинской области зарегистрировали 222 брака с участием мобилизованных мужчин

Мобилизованные граждане заключают браки с сокращением сроков Фото: Архив КП

В Челябинской области за период частичной мобилизации зарегистрировали 222 брака с сокращением срока. Это значит, что брак заключается прямо в день подачи документов в ЗАГС. Такая ускоренная система возможна при наличии повестки из военкомата.

— Мы рассматриваем документ, выданный военными комиссариатами, как основание для сокращения срока на государственную регистрацию заключения брака и могут зарегистрировать брак в день подачи документов, — уточнили в Государственном комитете по делам ЗАГС Челябинской области.

Кроме этого, в южноуральских ЗАГСах открыли дополнительный день приема документов для мобилизованных. График работы можно увидеть ниже на картинке.

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