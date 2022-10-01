В Челябинской области над селом пролетел самолет в память о погибшем летчике

Фото: скрин с видео Тюльпан.ку | Новости. Кунашакский район/vk.com

В Челябинской области в селе Халитово почтили память земляка, летчика Равиля Гаттарова. Населенный пункт облетел военный самолет и «салютовал» в небе.

- Это в честь нашего Равиля сегодня летают самолеты. Нашему Равилю было бы сегодня 35 лет. Слава Герою, - написали земляки.

Самолет с майором Равилем Гаттаровым был сбит весной 2022 года над Черниговом.

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