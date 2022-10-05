В челябинском лицее установили памятник математику Григорию Перельману

Фото: Татьяна Шарманова / ВКонтакте

Вход в челябинский физико-математический лицей № 31 теперь украшает бюст российского математика Григория Перельмана. Об этом сообщает издание hornews.com.

— Это памятник Математике, но Перельман будет узнаваем, он меня вдохновил. Я считаю Перельмана человеком, который сохранил честь математики, отказавшись от премии тысячелетия. Я собрал 700 тысяч: 700 человек сдали строго по тысяче рублей, — цитирует издание директора лицея Александра Попова.

Над бюстом работал Иван Тряпицын, автор скульптуры Дон Кихота, расположенной также на территории лицея.

Григорий Перельман наиболее известен тем, что в 2003 году доказал гипотезу Пуанкаре, считавшуюся «теоремой тысячелетия». За это математическое сообщество присудило ему премию в миллион долларов, однако ученый-затворник отказался от денег.

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