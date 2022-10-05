В челябинском аэропорту женщина украла детскую сумку с книжками и прописями

Фото: Южно-Уральское ЛУ МВД на транспорте

В аэропорту Челябинска женщина украла детский чемоданчик.

О пропаже в полицию заявил отец девочки, которой принадлежала сумка. Юная пассажирка самолета везла из Москвы в Челябинск два графических планшета, книжки, раскраски и прописи. Но алый мини-чемодан со всеми детскими сокровищами исчез после прибытия в Челябинск. Ущерб оценили в 15 тыс. рублей.

Сотрудники транспортной полиции выяснили, что сумку девочки присвоила 54-летняя жительница Казахстана. Женщина увидела забытые вещи в зале прилета, но не стала разыскивать хозяина, а просто взяла чемоданчик и уехала из аэропорта.

Как рассказали в региональном линейном управлении МВД на транспорте, раскраски, прописи и планшеты изъяли, а в отношении похитительницы возбудили уголовное дело о краже. Покусившейся на книжку о Золушке и сборник для проверки знаний дошкольника женщине грозит штраф до 80 тыс. рублей или лишение свободы на срок до 2 лет.

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