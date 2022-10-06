В Челябинске женщина за рулем иномарки въехала в трамвай при развороте

Фото: ГИБДД Челябинска

Сегодня утром на улице Цвиллинга рядом с правительством Челябинской области автомобиль Мазда въехал в трамвай. Столкновение произошло, когда 35-летняя женщина за рулем автомобиля совершала разворот через сплошную линию разметки.

— ДТП произошло в 10:25 минут. Пострадавших нет. Сотрудники Госавтоинспекции прибыли на место и незамедлительно восстановили движение, не допустив затора. Обстоятельства происшествия выясняются, — сообщили в пресс-службе Челябинского ГИБДД.

Фото: ГИБДД Челябинска

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