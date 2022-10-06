Семьям мобилизованных в Челябинской области оплатят детский сад и дадут места вне очереди

Детям мобилизованных дадут бесплатные места в детском саду Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Семьям мобилизованных в Челябинской области оплатят детский сад и предоставят места вне очереди. Об этом сегодня, 6 октября, заявил губернатор региона Алексей Текслер. Кроме этого, власти профинансируют обучение и питание детей в колледже.

— Прошу глав совместно с органами соцзащиты организовать должным образом эту работу на местах, если нужно, помочь подготовить заявления, чтобы семьи мобилизованных граждан своевременно и без бюрократии получили эти выплаты, — подчеркнул Текслер.

Губернатор также анонсировал, что с 7 октября семьи мобилизованных начнут получать обещанные выплаты. Их размер составит 20 тысяч рублей на одного ребенка.

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