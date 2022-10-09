Челябинский военком пообещал индивидуальный подход при мобилизации сотрудников малого бизнеса

Военком Андрей Максуров пообещал малому бизнесу индивидуальный подход Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С предприятий Челябинской области могут мобилизовать до 30% сотрудников от числа сотрудников, подлежащих призыву. Как сообщил на брифинге военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров, ведется работа с руководством предприятий.

— Тех людей, которые нужны, мы стараемся оставить, — отметил Андрей Максуров.

Что касается «оборонки», там не подлежат мобилизации руководители, специалисты, а также рабочие, которые непосредственно принимают участие в выполнении оборонного заказ. А вот охранники под эту категорию не попадают.

Больше всего беспокойства у индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса.

— Мы понимаем, где пять человек, для них даже одного забрать напряжно будет. Если директор говорит: «Для меня каждый из них — золото», на первоначальном этапе, не имея такого большого задания, военком и глава комиссии по мобилизации пойдут на встречу.

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