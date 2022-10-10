Покрасят стены и очистят канализацию: на площади Революции пройдет небольшой ремонт

Ремонт обещают закончить к концу месяца. Фото: Андрей АБРАМОВ

Подземные переход на площади Революции приведут в приятное для жителей города состояние к концу месяца. Исправлять все недостатки будут работники «Геоцентра». Об этом сообщил заместитель мэра Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

– Намечены работы по устранению текущих недостатков, по оштукатуриванию и окраске стен, лестничных маршей, очистка ливневой канализации, заделка деформационных, дефектных участков пола, – рассказал Андрей Ксензов.

Проверить этот подземный переход поручила Наталья Котова. После ремонта его изрядно потрепали вандалы и время.

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