В Челябинске на проспекте Победы выстроилась пробка из трамваев

Трамваи встали на проспекте победы в Челябинске. Фото: читатель КП

Сегодня, 11 октября, утро в Челябинске началось с пробок на трамвайных путях. Не меньше семи вагонов выстроились в ряд на проспекте Победы, в районе пересечения со Свердловским проспектом. По словам очевидцев, возникла проблема с напряжением электричества, трамваи не могли двигаться дальше.

Фото: читатель КП

То же самое случилось и на улице Кирова, трамваи остановились примерно в 7:30. К счастью, уже через 40 минут проблема решилась и вагоны поехали. Сейчас транспорт работает в нормальном режиме.

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