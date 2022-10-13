Житель Магнитогорска третий год ждет купленный у мошенников автомат с игрушками

Магнитогорец купил автомат с игрушками, но так и не дождался покупки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Магнитогорска Челябинской области уже третий год живет в ожидании автомата с игрушками. В 2019 году мужчина наткнулся на объявлении о продаже такого, и в голове сразу созрел бизнес-план: установить где-нибудь в городе автомат для выигрывания игрушек и грести деньги лопатой.

Магнитогорец связался с продавцом и перевел ему деньги. Сначала мужчина скинул на карту 21 900 рублей, а затем еще 5 тысяч. С тех пор продавец начал затягивать отправку автомата, а в сентябре 2022 года и вовсе перестал отвечать. После этого обманутый предприниматель пошел в полицию.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество», — рассказали в полиции Магнитогорска.

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