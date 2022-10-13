Работы начались на улице Блюхера. Фото: компания «Синара»

В Челябинске началась модернизация троллейбусной сети. Этим занимается компания «Синара», и она уже начала работу на улице Блюхера. Чтобы не прекращать движение троллейбусов, все обновления будут вводить по этапам.

Во время первого этапа подрядчики займутся сетью на маршрутах № 12 и № 19. Старая сеть протяженностью 65 километров будет демонтирована, на ее месте появится новая. Также модернизируют 12 подстанций, они будут оснащены современным автоматическим оборудованием.

Работы будут вестись не только на улице Блюхера, но и Воровского, Героев Танкограда, а также на проспектах Ленина, Комсомольском и Свердловском. Благодаря этому, обновится около 40% от общей протяженности сети в Челябинске.

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