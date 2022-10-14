Магнитогорцу дали 8 лет колонии за нападение с ножом на полицейского

Мужчину отправили в колонию строгого режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Челябинский областной суд вынес приговор жителю Магнитогорска, который с ножом напал на полицейского. В ноябре 2021 года мужчину остановил инспектор ДПС и пригласил к себе в автомобиль для составления протокола – водитель был пьяным. Сидя в полицейской машине, задержанный достал нож и несколько раз ударил сотрудника ГИБДД.

В итоге полицейский отделался небольшими повреждениями, а вот против нападавшего завели уголовное дело. Теперь его отправили в колонию.

— Подсудимому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

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