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Общество14 октября 2022 8:29

Магнитогорцу дали 8 лет колонии за нападение с ножом на полицейского

Мужчина напал на инспектора ДПС, сидя у него в машине
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Мужчину отправили в колонию строгого режима

Мужчину отправили в колонию строгого режима

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Челябинский областной суд вынес приговор жителю Магнитогорска, который с ножом напал на полицейского. В ноябре 2021 года мужчину остановил инспектор ДПС и пригласил к себе в автомобиль для составления протокола – водитель был пьяным. Сидя в полицейской машине, задержанный достал нож и несколько раз ударил сотрудника ГИБДД.

В итоге полицейский отделался небольшими повреждениями, а вот против нападавшего завели уголовное дело. Теперь его отправили в колонию.

— Подсудимому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

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