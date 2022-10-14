Челябинска трикотажная фабрика сшила 5 тысяч комплектов термобелья для мобилизованных южоуральцев

Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил производство трикотажной фабрики «Ян» в Челябинске. Компания получила региональный заказ для мобилизованных южноуральцев. Фабрика шьет термобелье.

Ранее глава региона на совещании с промышленниками области поставил задачу по переходу работы предприятий в режим регионального мобилизационного задания. Трикотажная фабрика в короткие сроки увеличила объемы производства. Только в сентябре-октябре 2022 года здесь было произведено и отгружено 5 тысяч комплектов для военнослужащих и мобилизованных граждан, в том числе по заявке области.

— Как только началась частичная мобилизация, мы поставили задачу промышленности региона обеспечить всем необходимым наших мобилизованных ребят, и коллеги с фабрики «Ян» активно откликнулись, — отметил Алексей Текслер. — Пришлось увеличивать производство, чтобы выполнить наш заказ.

Губернатор осмотрел производственные помещения трикотажной фабрики, раскройный и швейный цеха, склад готовой продукции. В настоящее время готовы организовать или в кратчайшие сроки переформатировать производство под мобилизационные нужды более 20 предприятий региона.

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