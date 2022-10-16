Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия16 октября 2022 11:07

В аварии с двумя иномарками в Челябинске пострадали дети

Момент аварии попал на видео
Анна ВОЛКОВА
Анна ВОЛКОВА
Фото: скрин видео камер "Интерсвязь"

Фото: скрин видео камер "Интерсвязь"

Сегодня, 16 октября, в 12:00 в Челябинске на перекрестке Худякова и Энтузиастов столкнулись машины Ford Focus и Kia Sorento. В обеих машинах ехали дети. Как рассказали в ГИБДД Челябинска, медицинская помощь понадобилась 28-летней женщине-водителю Ford и двум несовершеннолетним, которые ехали с ней в машине.

— Ford Focus двигался по ул. Худякова в прямом направлении, а Kia Sorento, за рулем которого был 38 летний мужчина, поворачивал на перекрестке с улицы Худякова налево, — уточнили в ГИБДД города.

В Kia тоже находился ребенок, но пассажирам этой иномарки помощь не потребовалась. Повезло и пешеходу, который готовился переходить дорогу – он успел отскочить от места, куда влетел Ford.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.