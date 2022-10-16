В аварии с двумя иномарками в Челябинске пострадали дети

Фото: скрин видео камер "Интерсвязь"

Сегодня, 16 октября, в 12:00 в Челябинске на перекрестке Худякова и Энтузиастов столкнулись машины Ford Focus и Kia Sorento. В обеих машинах ехали дети. Как рассказали в ГИБДД Челябинска, медицинская помощь понадобилась 28-летней женщине-водителю Ford и двум несовершеннолетним, которые ехали с ней в машине.

— Ford Focus двигался по ул. Худякова в прямом направлении, а Kia Sorento, за рулем которого был 38 летний мужчина, поворачивал на перекрестке с улицы Худякова налево, — уточнили в ГИБДД города.

В Kia тоже находился ребенок, но пассажирам этой иномарки помощь не потребовалась. Повезло и пешеходу, который готовился переходить дорогу – он успел отскочить от места, куда влетел Ford.

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