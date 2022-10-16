На Аркаиме в середине октября зацвели уральские подснежники

Удивительные кадры сделал геолог Аркадий Шохин. Фото: "Аркаим"/vk.com

В середине октября на Аркаиме расцвел прострел, его еще называют сон-травой и уральским подснежником. Чудо природы заснял геолог Аркадий Шохин. Как рассказали в заповеднике «Аркаим», обычно прострел цветет в апреле-мае, но такие случаи, когда растение распускается осенью уже было.

—Такое явление называется яровизация. Проще говоря: случились заморозки и потом потепление. Семена и многолетние растения реагируют на это как на кратковременную зиму и наступившую весну (а что "зима" длилась неделю их не интересует). Недавно у нас выпадал снег и похолодало, но снег растаял. И что логично, расцвели подснежники, — объяснили в «Аркаиме».

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