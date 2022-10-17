«Я сломал ребро, короче»: Гуф отменил концерт в Челябинске из-за травмы

Гуф перенес концерт в Челябинске на 2023 год. Фото: соцсети рэпера

Алексей Долматов, также известный как рэпер Гуф, отменил свое выступление в Челябинске из-за травмы. Музыкант должен был выступить 24 октября, но вместо этого записал видео, в котором рассказал, что сломал ребро. Теперь все его концерты переносятся на весну.

— Я сломал ребро, короче. Не обессудьте, все билеты остаются в силе, — рассказал Алексей.

В подтверждение своих слов рэпер приложил справку из московской клиники, где указан диагноз: закрытый неосложненный перелом 9 ребра слева без смещения. Каким образом артист получил травму, неизвестно.

Организаторы уже назначили новую дату концерта — он пройдет 9 апреля 2023 года в РК «Галактика развлечений».

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