«Могут исцелить забота и доброе слово»: в Челябинске открыли курсы для сестер милосердия

Занятия уже начались. Фото: пресс-служба минздрава Челябиснкой области.

В медицинском колледже ЮУГМУ в Челябинске начали готовить сестер милосердия. Первая группа скоро приступит к занятиям с преподавателями, медиками и священнослужителями. 15 женщин будут учиться ухаживать за бойцами с тяжелыми ранениями. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Челябинской области.

Обучение рассчитано всего на 36 часов. За это время им предстоит не только узнать, как кормить, переодевать, мыть пациента, менять постельное белье и оказывать первую помощь. Женщинам нужно будет изучить психологическую адаптацию к стрессовым ситуациям и правила безопасности больничной среды. Будут и занятия со священнослужителями. А после окончания курсов можно будет пройти обряд посвящения в сестры милосердия.

Сестры милосердия смогут работать в военных госпиталях и гражданских больницах. В минздраве уверены, помощь таких специалистов в некоторых госпиталях актуальна. Полученные в ее рамках знания, без сомнения, пригодятся и в повседневной жизни,

Проект поддержало не только Законодательное собрание Челябинской области, но и Русская православная церковь. На первом занятии с сестрами милосердия успел пообщаться настоятель храма Иоанна Воина Павел Курбатов:

− Время сейчас непростое. Происходят события, которые уже коснулись многих семей. И теперь мобилизоваться нужно всем нам, прежде всего, внутренне. Само название «сестра милосердия» – «милая сестра». В нашей культуре мужчина всегда носит статус отца, воина. Женщина же ассоциируется с милосердием. любовью и другими словами, нежными по своему звучанию. Поэтому вклад женщин на полях сражений невозможно переоценить – зачастую даже самых тяжело раненных солдат могут исцелить забота и доброе слово.

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